Pioli: «Vi spiego l’importanza di Ibrahimovic per tutti noi»

Pioli ha spiegato come Ibra abbia fatto di tutto per portare il Milan a questo momento decisivo: domani sarà con la squadra

Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Milan, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza per il gruppo rossonero:

«Ibrahimovic ha fatto tutto quello che poteva per farci arrivare fin qui. Domani partiranno tutti, lui compreso. Non ci saranno i tifosi ma porteremo con noi il loro entusiasmo. Sarà sicuramente con noi ma non in panchina, non credo cambi tanto perché sarà comunque a ridosso del campo».