Pioli, uno notizia positiva e una negativa per il finale di stagione

Stefano Pioli inizia a preparare il finale di stagione sfruttando la pausa per le gare delle Nazionali. La notizia positiva è il rientro di Ismael Bennacer, il regista in grado di far cambiare totalmente il gioco dei rossoneri. L’assenza dell’algerino ha portato diversi problemi al Milan nella costruzione delle azioni.

Tuttavia, dall’infermeria fanno sapere che Davide Calabria non potrà rientrare prima di metà aprile. Il terzino salterà diverse partite in un momento cruciale della stagione. Attualmente Diogo Dalot non sembra garantire la stessa continuità sulla fascia destra di difesa.