Pioli a MilanTV: «Non abbiamo mai mollato. Leao? Ha più libertà». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli parla così ai microfoni di MilanTV nel post partita di Tottenham-Milan. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

PARTITA – «Ho un gruppo con dei valori e non me lo dimentico. Non ho mai perso fiducia anche nelle partite in cui non abbiamo giocato alla nostra dimensione. I giocatori hanno avuto tanta personalità. Nel doppio confronto abbiamo meritato il passaggio del turno».

TOTTENHAM – «Il Tottenham è una squadra forte che temevo tanto. Già nella partita d’andata avevo capito che ce la potevamo giocare. Sapevamo di avere le nostre possibilità e le qualità per superare questo turno».

COSA LE È PIACIUTO – «L’atteggiamento mentale di una squadra che ha giocato con personalità, fiducia e coraggio. Non ha mai mollato, le difficoltà ci sono. In due partite non abbiamo subito gol ma non è stato facile limitare i nostri avversari.»

LEAO – «Dentro il nostro sistema di gioco Leao è l’unico ch ha più libertà. Oggi era più accentrato ma poi deve capire quando si crea lo spazio in fascia o centrale. Ha un intuito in campo tutto suo, lo lasciamo più libero. Ha fatto meglio il secondo tempo ma rimane un giocatore pericoloso»

CAMPIONATO – «Dobbiamo portarci questa energia anche in campionato, dove dobbiamo tornare a vincere. E’ troppo importante tornare fra le prime quattro. A quello che faremo in Champions ci penseremo fra un mese. E’ chiaro che adesso rimarrano le più forti squadre d’Europa. Sarà un turno difficilissimo ma emozionante e stimolante. Proveremo a fare il prossimo passo. Oggi pensavo solamente a questa sfida, era troppo bella. I nostri splendidi tifosi si sono fatti sentire. Stasera tutto bello e complimenti a tutti»

MALDINI – «Paolo era molto contento, è troppo dentro tutte le nostre cose. Sa che la Champions per il Milan è qualcosa di storico, era felice e lo siamo tutti.»