Pioli: «Tomori sta meglio, con la Lazio c'è. Ibra e Rebic? Vi dico...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match con la Lazio

Stefano Pioli parla alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio. Le sue dichiarazioni a SportMediaset.

DERBY – «Resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante, ma il cammino è lunghissimo. Siamo allo stesso livello dell’anno scorso ci sarà tanta strada da fare. Ora conto solo la partita di domani, in una competizione in cui vogliamo provare ad arrivare fino in fondo.»

COPPA ITALIA – «La Lazio domani sarà un ostacolo difficile. Sono una squadra che sta bene, ha vinto una grande partita a Firenze ed ha un reparto offensivo formidabile. Un passo alla volta.»

GIROUD – «Le critiche ci sono sempre, quello che conta è la fiducia che abbiamo noi. Olivier è il giocatore di valore, una persona di spessore e forte. Sta dando un grande apporto alla squadra.»

LAZIO – «È allenata bene e con giocatori di qualità. Il reparto offensivo è di altissimo livello, dovremmo fare una partita attenta e chiudere gli spazi, avendo soluzioni che possano creare difficoltà.»

FORMAZIONE – «Sarà importante l’allenamento di oggi pomeriggio, scenderà in campo la formazione migliore possibile.»

TOMORI – «Ieri ha fatto un buon allenamento, sta sicuramente meglio. Credo possa essere disponibile per domani, vedremo se dall’inizio o a gara in corso.»

REBIC – «Ieri si è allenato, oggi vediamo se sarà disponibile.»

IBRA – «È un leone in gabbia, la sua ambizione è di aiutare la squadra. Sta facendo di tutto per recuperare. Non sarà disponibile domani, vedremo per le prossime.»

CLUB – «Utilizza una regola che approvo, ovvero quella della meritocrazia. Ti mette a disposizione il meglio possibile, ti giudica e se meriti rinnovi. Vale per me e per i giocatori. Bisogna dimostrare di essere da Milan.»

RESTARE A VITA – «Qui sto bene, questo è sicuro.»

MAIGNAN – «Mike è forte, lo sta dimostrando e ne eravamo convinti. È molto determinato ed ambizioso, tutti i giorni lavora per continuare a migliorare. Sta dando tanto e deve continuare.»