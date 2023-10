Pioli svolta a livello tattico e sbanca Genova, conquistando tre punti fondamentali: ecco perchè il Milan è capolista

L’edizione odierna di Tuttosport propone un’interessante analisi tattica della sfida tra Genoa e Milan, gara vinta dai rossoneri e grazie alla quale gli uomini di Pioli hanno superato l’Inter prendendosi la vetta solitaria.

Il tecnico rossonero aveva deciso di mandare in campo l’artiglieria pesante nella ripresa, passando a un 4-4-2 che in fase offensiva diventava 4-2-4 (Pulisic e Leao esterni, Giroud e Jovic terminali d’attacco). Così il Milan ha trovato il gol che vale il sorpasso in classifica all’Inter.