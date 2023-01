Pioli sulla Lazio: «Partita importante perché dobbiamo superare questo momento». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di come il match contro la Lazio sia importante. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Una partita importante perché dobbiamo superare questo momento delicato. Stiamo lavorando sui nostri principi, idee e su come stiamo in campo. conosciamo i nostri valori e dobbiamo portarli in campo».