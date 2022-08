Pioli sulla Champions: «Ci misuriamo con entusiasmo. Livello alto». Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione sul percorso in Champions League che attende la sua squadra in conferenza stampa. Le parole del tecnico alla vigilia di Milan-Bologna.

«La Champions pretende partite di alto livello, non sottovalutiamo nessuno. Noi dobbiamo mettere in campo quel livello e cercare di dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita. Andare avanti il più possibile? È quello che vogliamo fare noi. Le squadre inglesi stanno buttando soldi che per noi (italiani, ndr) non sono ipotizzabili. In questi tre anni abbiamo dimostrato che con compattezza e determinazione si possono fare cose importanti. Chiaro che la Champions pretende un livello altissimo. Dobbiamo pensare che attraverso il percorso possiamo alzare il livello. Negli anni passati le italiane hanno dimostrato di essere sotto gli otto club europei. Ci vogliamo misurare con entusiasmo»

