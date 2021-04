Pioli su Mandzukic: «Le sue caratteristiche sono importanti per una squadra come la nostra»

Al termine della vittoria contro il Genoa, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato così il match di San Siro in conferenza

MANDZUKIC – «Ci può dare una grossa mano quest’oggi, lo avevamo preso a gennaio con quest’obiettivo perché sappiamo la le sue caratteristiche e adesso possono essere importanti per una squadra come la nostra quindi contento che abbia dato un contributo importante per la vittoria di oggi».