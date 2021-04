Pioli in conferenza stampa: «Sentito la pressione della crisi a San Siro»

Al termine della vittoria contro il Genoa, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato così il match di San Siro in conferenza

Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli nella conferenza stampa post vittoria contro il Genoa.

MANDZUKIC – «Ci può dare una grossa mano quest’oggi, lo avevamo preso a gennaio con quest’obiettivo perché sappiamo la le sue caratteristiche e adesso possono essere importanti per una squadra come la nostra quindi contento che abbia dato un contributo importante per la vittoria di oggi.»

PESO DELLA PARTITA – «È un passo in avanti importante. Probabilmente la squadra ha sentito un po’ la pressione di non vincere da così tanto tempo in casa. Ci siamo riusciti ed è sicuramente un qualcosa che ci darà ancora più spinta ed ancora più fiducia per le prossime gare.»

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto bene ma abbiamo sfruttato poco ciò che abbiamo creato in fase di ripartenza ed in fase conclusiva che potevano darci un doppio vantaggio e quindi quando le partite non le chiudi ci sta soffrire ma noi in quello siamo bravi, dobbiamo assolutamente insistere così.»

CRISI CASALINGA – «Credo che le pressioni ci sono, certi numeri comunque si sentono e si vedono, appunto per questo che vincere oggi è stato molto importante.»

CENTROCAMPO – «Sinceramente non ho visto un centrocampo difficoltà, vero che abbiamo sbagliato qualche gestione della palle quando potevamo verticalizzare. Nella partita le difficoltà ci sono ma ho visto una squadra ordinata ed equilibrata.»