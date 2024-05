Zirkzee Milan, l’olandese in pole per l’attacco: 3 alternative, una di esse ha le quotazioni in netto rialzo! Il punto

L’investimento più importante del calciomercato Milan in estate verrà fatto per l’attaccante che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud: il nome in cima alla lista dei desideri dei rossoneri resta quello di Joshua Zirkzee. Tuttavia, l’operazione col Bologna non è così facile: per questo motivo i dirigenti del Diavolo continuano a lavorare su più tavoli, sondando altri profili. A fare il punto sugli obiettivi in attacco è il giornalista Niccolò Ceccarini, attraverso il suo editoriale per TMW.

ATTACCO MILAN – «Il Milan comunque ha già deciso di investire per rafforzare la squadra e tornare prima possibile competitivo per lo scudetto. È evidente che il budget previsto potrebbe aumentare se si dovessero creare scenari diversi. Il colpo importante sarà la punta centrale, che dovrà sostituire Giroud. Il Milan sa benissimo che non si può permettere di sbagliare e la scelta diventa fondamentale. Zirkzee rimane il nome in pole ma non è l’unico in agenda. Il Bologna vuole tanti soldi e la concorrenza è agguerrita. Per cui ci sono anche alte opzioni da non sottovalutare. Oltre al solito Jonathan David, attenzione anche a Sesko del Lipsia. Le sue quotazioni sono in netto rialzo. Tra l’altro ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Oltre a questo c’è anche il vantaggio dell’ingaggio che rientra nei parametri del club rossonero. Insomma anche questa è una pista che si sta decisamente scaldando. Nella lista non va dimenticato Santiago Gimenez del Feyenoord».