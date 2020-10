Stefano Pioli ha parlato della prova di Rafael Leao contro il Rio Ave: ecco le parole del tecnico in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato dell’apporto di Rafael Leao nell’ultima gara contro il Rio Ave:

«Rafa si allena da una settimana con noi. Se non avessimo avuto le assenze di Rebic e Ibra l’avrei tenuto ancora un po’ a riposo. Non ha fatto niente per due mesi, dobbiamo aspettarlo e sa che può essere importante per noi in futuro».