Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic nel corso di una lunga intervista a Radio 1

«La stagione è ancora lunga. Ora è fermo ma rimane una grande risorsa per noi. Per il futuro c’è tempo fino al termine della stagione. Non sarà mai un peso per noi».

