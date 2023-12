Pioli a Sky: «Theo Hernandez mi ha chiesto di giocare centrale. Ecco cosa mi ha detto Cardinale»

L’allenatore del Milan Pioli è intervenuto nel post-partita di Milan Frosinone: tutte le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Milan Frosinone.

VITTORIA – «Era il nostro obiettivo tornare a vincere, dovevamo sfruttare il doppio confronto Fiorentina e Frosinone. È un piccolo salto in avanti ma in campionato dobbiamo continuare. È ancora lunga ma dobbiamo accelerare per rimanere nelle prime posizioni».

THEO HERNANDEZ CENTRALE – «Nasce molto da lui, ha parlato con me e ha detto che se c’era bisogno poteva giocare lì. Ci ha dato tanto in fase difensiva ma ci ha dato tantissimo anche in costruzione. Ha fatto una grande partita, dimostrando una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato viste le assenze che avevamo».

CARDINALE – «Gerry lo sento spesso in questa stagione, quando viene a Milano passa da Milanello, ci incontriamo. Come tutti i proprietari chiede delucidazioni, come mai non abbiamo sfruttato tutte le situazioni soprattutto in Champions. È stato un incontro positivo, ci dà stimoli per continuare il nostro lavoro».

FORMAZIONE CON GIOCATORI ESPERTI E NON GIOVANI – «Dei giovani mi fido tantissimo, anzi. Il lavoro che sta facendo il settore giovanile nei prossimi anni pagherà. Ma è anche giusto avere la sensibilità di capire i momenti, quando è il momento giusto di inserire i giocatori più consolidati. Era la partita più adatta per i giocatori che conoscono di più queste situazioni, i giovani avrebbero potuto accusare l’emozione. Oggi non c’era spazio per quelle situazioni ma io sono contento del lavoro dei giovani, non ho timore nell’inserirli».

COSA MANCA PER ESSERE FORTISSIMI – «Manca la continuità, la dobbiamo trovare dentro di noi, nelle nostre prestazioni. Più giocatori recupereremo e più soluzioni avremo in campo. Dobbiamo trovare continuità in campionato per lottare ai vertici».

SOFFERENZA NEL PRIMO TEMPO – «No, abbiamo fatto una buonissima partita e un buon primo tempo».

DI FRANCESCO – «Gli ho fatto i complimenti, ho letto recentemente una sua intervista bellissima. È un ottimo allenatore e una persona molto intelligente».