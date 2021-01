Pioli, se mamma dice che non hai ancora vinto ha perfettamente ragione

Pioli, il Corriere della sera riporta alcune sue dichiarazioni in merito alle parole della mamma, la quale lo invita a tenere i piedi a terra

UN TITOLO PER STUPIRE- “Un titolo per stupire (anche la mamma)”. Titola così il Corriere della Sera odierno, a pag. 42. Un titolo che si rifà alle parole del tecnico, il quale parafrasando quelle della mamma (“non ha ancora vinto nulla”), ricorda a tutti che è ancora molto presto.

NON SI SCOMPONE- “Ma lui non si scompone nemmeno di fronte a un giudice così severo– scrive il quotidiano- anche perché sul concetto di vittoria bisogna pur sempre mettersi d’accordo, dato che prima del via, l’obiettivo del Milan era quello di tornare in Champions: non un traguardo banale, considerato che i rossoneri mancano dal marzo 2014. Con Ibra e senza Ibra- prosegue Corsera– il Milan non perde mai, allarga i suoi confini e soprattutto a differenza di Inter e Juve, sembra divertirsi da matti a stupire, con l’incoscienza (e il margine di crescita ancora piacevolmente ignoto) dei suoi giovani rampanti”.