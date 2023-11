Pioli ora rischia davvero: la società gli rinnova la fiducia ma… Lo scenario

Pioli ora rischia davvero: la società gli rinnova la fiducia nonostante le ultime tre sconfitte ma… Lo scenario

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, tornato oggetto di discussione dopo le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro partite.

La società gli ha sempre confermato la fiducia ma è chiaro che ora per tenersi la panchina del Milan il tecnico deve far vedere qualcosa in più. In tal senso sarebbero decisive le prossime due gare con PSG e Lecce: due sfide che potrebbero fare uscire i rossoneri dalla crisi o affossarli ancora di più.