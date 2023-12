Pioli rischia l’esonero! Ultimatum per salvare stagione e panchina. Le ultime notizie sul tecnico rossonero

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ora rischia grosso dopo una prima metà di stagione molto deludente.

Per salvare la sua panchina l’allenatore rossonero ha a disposizione tre partite: Sassuolo ed Empoli in campionato più la sfida contro il Cagliari in Coppa Italia. Un altro passo falso potrebbe costargli carissimo.