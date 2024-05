Rinnovo Maignan Milan, enorme distanza tra domanda e offerta: tutte le CIFRE e le NOVITÀ sul futuro del portiere

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il portiere è in scadenza nel giugno del 2026 ma per il momento non c’è l’accordo per il prolungamento.

Le parti, infatti, sono molto distanti per quanto riguarda l’ingaggio: Maignan percepisce 2,8 milioni più bonus e vorrebbe un ingaggio vicino agli 8 milioni a stagione, vale a dire più di quanto percepito da Leao già al di sopra del limite salariale imposto dal club da 5 milioni. A queste condizioni il portiere potrebbe partire in estate, scrive Tuttosport.