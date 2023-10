Pioli verso il rinnovo col Milan? Il club ha un piano: la strada è tracciata. Le ultime sul futuro del tecnico rossonero

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si interroga sul futuro di Stefano Pioli. L’allenatore nei suoi quattro anni sulla panchina del Milan è stato in grado di riportare lo scudetto a Milanello e di far sognare i tifosi in Champions League.

Il tecnico si è dimostrato un trascinatore: da accordi la sua avventura si interromperà nell’estate del 2025, ma i buoni risultati potranno permettergli di spostare in avanti la scadenza dell’attuale contratto.