Pioli: «Reijnders regista? Può giocare lì, come può farlo Adli»

Alla vigilia del match contro il Verona, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato della possibile collocazione tattica di Reijnders

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona, Stefano Pioli ha risposto così alla domanda relativa alla possibilità che Reijnders giochi da regista, davanti alla difesa.

LE PAROLE – «Può giocare in quella posizione, così come può giocarci Adli, non siamo dipendenti da un singolo ma dalla qualità che mettiamo in campo».

