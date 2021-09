Pioli: «Questo è il mio Milan più forte. Siamo cresciuti molto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato all’evento ‘Campioni sotto le stelle’. Le sue parole sulla squadra rossonera

Presente all’evento ‘Campioni sotto le stelle‘ di Biella, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco cosa l’allenatore del Milan sulla squadra rossonera.

MILAN – «Quello che sto allenando, come ho spiegato anche ai giocatori, è il Milan più forte che abbia mai allenato. I giocatori sono cresciuti tanto e sono più consapevoli e individualmente più forti. In Italia sono tutte potenzialmente forti: Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio, noi compresi. Adesso però arriveranno le coppe, che porteranno via energie a qualche squadra. Noi dobbiamo provare a vincere ogni singola partita, poi alla fine vedremo dove saremo riusciti ad arrivare».

