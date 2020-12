Pioli: «Quando Gazidis mi disse “Non credevi che l’avrei fatto davvero”»

Stefano Pioli torna a parlare del momento in cui Ivan Gazidis gli comunicò l’intenzione del Milan di voler continuare con lui

Pioli torna a parlare attraverso i microfoni di Sky Sport del momento in cui gli venne comunicata da Gazidis la conferma al Milan:

«La gara con il Genoa è stata particolare perché era la prima gara senza tifosi. Ricordo che fu anche la prima volta che Gazidis venne a parlare negli spogliatoi. Fece un discorso coerente in cui ribadì che da lì in avanti tutti, me compreso, avremmo dovuto dimostrare di essere da Milan. Quando poi Gazidis mi ha comunicato la conferma poco prima della trasferta di Sassuolo mi ha detto “Tu non credevi al mio discorso quando vi disse che vi giocavate la conferma” io ho risposto “No Ivan, io c’ho creduto. E’ per questo che ho dato tutto me stesso”. La squadra e il mio staff tecnico non lo sapeva».