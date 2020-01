Pioli punta su Castillejo, in attesa di un rinforzo per le fasce

Samu Castillejo sta dando un contributo importante alla squadra in questo periodo. L’allenatore rossonero si aspetta però un rinforzo

Samu Castillejo sta dando un contributo importante alla squadra in questo periodo. Non sarà di certo un top player, ma sicuramente sta dando qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere da Suso nei mesi precedenti. Stefano Pioli ha bloccato la cessione di Samu perché è convinto delle sue qualità.

Nel nuovo modulo lo spagnolo ha dimostrato di sapersi adattare e di provare a fare le due fasi di gioco (contro la SPAL è arrivato anche il gol). Ora l’allenatore rossonero si aspetta però un rinforzo sulle fasce per avere dei ricambi: l’obiettivo numero uno è Cenzig Under (per gli ultimi aggiornamenti clicca qui).