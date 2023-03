Pioli a Prime Video: «Abbiamo giocato con personalità. Sognare? È bello». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli parla così ai microfoni di Prime Video nel post partita di Tottenham-Milan. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

PARTITA – «Abbiamo giocato con personalità, non abbiamo mai mollato e abbiamo meritato nelle due partite. Sognare? Facciamo un passo alla volta. Era importante superare il girone e gli ottavi, ora aspetteremo il sorteggio e ce la giocheremo. Ci ributtiamo in campionato dove siamo in ritardo, ma siamo molto contenti. Sognare è bello e aiuta a lavorare meglio».

CAMBIO MODULO – «Ho preso questa decisione dopo il Sassuolo. Il vecchio sistema funzionava poco. Adesso è cambiato l’atteggiamento, la squadra lavora con più attenzione. Abbiamo dei difensori centrali portati per giocare così, era il momento giusto per cambiare ma non abbiamo modificato i nostri concetti. Certe posizioni ci hanno dato più solidità».

COSA RIMETTEREBBE IN CAMPIONATO – «La voglio e l’energia, dobbiamo essere questo tipo di squadra. Il campionato è difficile, ma dobbiamo giocare con questa personalità. Giocare in Champions è troppo gratificante, o la vinciamo o dobbiamo ributtarci per entrare nei primi 4 posti. Dal punto di vista mentale abbiamo fatto qualcosa di positivo»

IMPOSSIBILE – «Di impossibile non c’è nulla, ma resteranno le squadre più forti e non sarà facile. Prendiamo queste esperienze positive per crescere in fiducia e convinzione.»