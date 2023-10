Pioli a Prime: «Siamo pronti, ci vorranno fiducia e umiltà. Pulisic…»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato così nel prepartita del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

Ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Borussia Dortmund-Milan, Stefano Pioli ha parlato così.

LE PAROLE – «Chiaro che dipenderà dalla partita e da come la interpreteremo, stiamo bene ma stanno bene anche i nostri avversari. Ci vorrà condizione, fiducia e umiltà. Il percorso che abbiamo fatto l’anno scorso? Molti di noi erano debuttanti e ci ha aiutato a capire meglio questa manifestazione. Se mi chiedi se siamo pronti ti dico si sì. Vedo la squadra più consapevole e matura, anche se conosciamo le difficoltà della partita di stasera. La nostra rivale punta molto sulle gare casalinghe per fare risultato. Pulisic? Credo che sia un giocatore tecnico e soprattutto intelligente, fa sempre la scelta ed i movimenti giusti, Ha giocato sia a destra che a sinistra, a destra ci dà più profondità e può essere un vantaggio per noi».