Pioli: «Ci aspetta una stagione importante». Le parole del tecnico rossonero sullo stato dei calciatori al rientro delle vacanze

Stefano Pioli ha parlato sullo stato di forma dei calciatori al rientro dalle vacanze e sui nuovi acquisti all’evento organizzato da Milan e BMW. Ecco le parole del tecnico rossonero riprese da Sportitalia:

STATO GIOCATORI – «Li ho trovati bene, è normale che sia così dopo 30 giorni di vacanze. Motivati sicuramente, non siamo ancora il gruppo al completo quindi aspettiamo settimana prossima per esserlo (si riferisce al ritorno dei nazionali, ndr) per poi cercare di fare un’ottima preparazione; ci aspetta una stagione importante»

TOURNEE USA – «Ci saranno amichevoli molto di blasone, ci aiuteranno a trovare la condizione migliore: sono da affrontare nel miglior modo possibile»

VELOCITA’ MILAN – «Come il nostro partner BMW noi siamo molto attenti all’ambiente, quindi in questo momento stiamo ricaricando le batterie per partire nel modo più veloce possibile ma anche per durare. Cerchiamo di essere una macchina ibrida, che parte forte e mantiene una certa costanza. Ci stiamo preparando bene per essere competitivi e cercheremo di fare il meglio possibile»