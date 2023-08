Pioli a Mediaset: «Partiamo per vincere. I nuovi han bisogno di adattarsi, sul futuro di Krunic...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo il Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza. Le sue dichiarazioni

OBIETTIVO – «Non ci nascondiamo, vogliamo vincere la prima partita di campionato. Capisco i ragazzi che siano vogliono, ambiziosi, ma la preparazione sta andando bene per cosa avevamo in mente».

COSA GLI E’ PIACIUTO – «Abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra che ha giocato bene. Abbiamo recuperato tanti palloni: cose positive sì, ma dobbiamo concretizzare meglio le occasioni che creiamo. Queste ultime amichevoli ci danno la possibilità di arrivare in condizioni migliori a inizio campionato».

SALTO DI QUALITA’ – «Sono tre anni che il Milan è tornato a essere competitivo. Vince una sola poi, 6/7 squadre partono con l’obiettivo di vincere, noi siamo tra queste. Non dobbiamo stravolgere il nostro percorso, che ci ha visto protagonisti in Italia e in Europa. I giocatori che sono arrivati sono di livello, giovani ma non giovanissimi, già formati a livello calcistico. Un po’ di tempo di adattamento ci vorrà ma abbiamo una buona base per giocare bene il nostro calcio. Dopo vedremo cosa ci dirà la stagione. Le prime tre di campionato sono difficili per noi, poi arriverà la sosta, ma l’obiettivo è iniziare bene».

KRUNIC – «Penso che con l’arrivo di Musah siamo al completo a centrocampo. Abbiamo caratteristiche diverse che si completano, spero di continuare con questi giocatori. Siamo un buon reparto, ma possiamo giocare con diversi moduli. Chukwueze può darci l’uno contro uno, Pulisic può giocare trequarti, Okafor può fare il centravanti o la seconda punta. Mi piace come si stanno inserendo i nuovi, i ragazzi stanno lavorando bene. Siamo solamente a 20 giorni dall’inizio della stagione, ci sono cose positive e cose su cui lavorare».

4-3-3 – «In questo momento sì, Chukwueze è appena arrivato e domani giocheremo altri 90′. Quando avrò completamente in condizione Chukwueze, Pulisic e Leao possiamo giocare anche con Pulisic dietro l’attaccante. Dobbiamo essere una squadra offensiva e quest’anno lo saremo, sempre con equilibrio. Ho sempre chiesto giocatori intelligenti e quest’anno li ho».