Pioli a DAZN: «Bravi a controllare la partita. Scudetto? Si passa anche da queste gare» ha detto dopo il match

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Cagliari-Milan. Le sue parole.

SCUDETTO – «Ha ragione Ruben. Ci saranno gli scontri diretti ma il conteggio finale passa da queste partite che sembrano sulla carte semplici. Abbiamo commesso un’ingenuità, dobbiamo cercare di eliminare queste disattenzioni. Ma poi siamo stati bravi a controllare la partita, abbiamo vinto una gara non semplice ma con merito»

SECONDO GOL – «Il merito è del mio staff e dei giocatori in campo. Abbiamo visto che avevamo fuori area una superiorità numerica, ma il merito poi è anche dei giocatori»

ATTACCO – «Ho cambiato qualche giocatore, ma hanno giocato calciatori che per noi sono titolari. Sanno giocare a calcio. Noah ha lavorato tantissimo ed è arrivato alla conclusione. Luka Jovic spero si metta a posto a livello di condizioni, anche Romero è un giocatore importante. Lì in quel reparto ho veramente tante scelte. Ho messo in campo una squadra equilibrata e forte che ha fatto sbavature che vanno eliminate. Abbiamo vinto una partita che si era complicata ancora di più, quindi merito ai miei giocatori»

ADLI – «È la storia di un ragazzo che sta molto bene con noi ed è stimato dai compagni per l’atteggiamento di disponibilità. Quest’anno ha accettato di provare un ruolo che non aveva ami fatto. H fatto una buona partita ha giocato con personalità e ha preso buone posizioni in fase difensiva»

MERCATO – «Innanzitutto ormai non si può parlare di giocatori vecchi o nuovi, chi è arrivato è di livello ed è giovane ma già con un bel bagaglio. Sono contento del lavoro che ha fatto il club e dei giocatori che mi sono stati messi a disposizione»

PERCORSO – «Spero di lavorare ancora tanto, perché mi piace il mio lavoro e ciò che stiamo proponendo insieme»