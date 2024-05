Pioli allo scoperto sul suo futuro: «Vi dico che cosa accadrà a fine campionato». Le sue parole in conferenza

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Cagliari, gara valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Di seguito le sue parole sul futuro.

COME STA LUI PERSONALMENTE – «L’unica cosa che sto provando, non mi dà fastidio più niente, è che la squadra non avesse le giuste motivazioni per finire bene il campionato. Questa è l’unica cosa per cui sono preoccupato, come sono io non conta. A fine campionato decideremo il nostro futuro. Quello che ha detto Florenzi, nella figura dell’allenatore c’è anche fare da parafulmine, proteggere il club».

