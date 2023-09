Pioli: «A Jovic manca il ritmo ma è motivato». Poi fa una promessa ai tifosi per quanto riguarda l’attaccante serbo

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Jovic, ultimo rinforzo estivo in ordine cronologico del Milan. Le sue parole sul serbo.

JOVIC – «Ha avuto un’estate difficile, gli manca ritmo, ma è motivato. Non ha grande minutaggio ma crescerà e ci darà delle soddisfazioni».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PIOLI PRE MILAN-VERONA