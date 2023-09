Pioli sulle condizioni di Caldara: «Ecco per quanto non sarà disponibile». Le parole del tecnico rossonero sull’infortunio del difensore

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Mattia Caldara. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Caldara ha un problema alla caviglia domani non sarà a disposizione e credo che non lo sarà per un po’ di tempo»