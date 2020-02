Pioli: «Non possiamo prendere 2 gol così» – VIDEO

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa ieri sera nel derby della Madonnina contro l’Inter per 4-2

«La partita l’avevamo preparata molto bene, abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari. In quei tre minuti la partita è cambiata, l’Inter ha fatto due gol e noi siamo diventati più fragili. Sono quei tre minuti lì che di creano rimpianti perché sono situazioni che dobbiamo controllare meglio. Ci dispiace perché il Milan ha fatto una bella partita, abbiamo messo sotto in lungo e in largo un avversario più forte ma sono bastate due disattenzioni per perdere il derby. Dispiace anche per non aver pareggiato con quella clamorosa occasione di Ibra finita sul palo».