Pioli Milan, clamoroso: crollano le quote dell’esonero! ULTIME

Pioli Milan, clamoroso: crollano le quote dell’esonero! Le ULTIME notizie e gli aggiornamenti sul tecnico rossonero

La sconfitta per 5-1 contro l’Inter e lo 0-0 casalingo in Champions League con il Newcastle potrebbero costare caro a Pioli. Perlomeno per quanto riguarda i bookmakers.

Secondo gli esperti, l’esonero del tecnico entro fine anno è ora quotato a 5. Il Milan chiede all’allenatore un cambio di marcia già a partire dalla sfida di sabato contro il Verona.