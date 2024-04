Pioli nella storia del Milan ma… il record è NEGATIVO: sesto derby consecutivo perso. Il dato dopo la sconfitta di questa sera

Una serata che passerà alla storia per l’Inter e in qualche modo anche per il Milan e soprattutto per Pioli. Altro derby perso dall’allenatore rossonero che realizza un record negativo mai visto nella storia del club.

Sesto derby consecutivo perso tra tutte le competizioni da parte di Pioli che conclude il suo ciclo in rossonero probabilmente nel peggiore dei modi.