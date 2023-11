Pioli via dal Milan? Spunta un nome a sorpresa per la panchina dei rossoneri. L’indiscrezione di Criscitiello

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per sportitalia.com ha lanciato un nuovo nome per il dopo Pioli sulla panchina del Milan.

CRISCITIELLO – «La Roma, insieme a Juve e Napoli, è una di quelle società che guarda a Firenze. Vincenzo Italiano è il nuovo che avanza. Piace alle big, chissà se si inserirà anche il Milan, ma queste squadre stanno seguendo attentamente Italiano e c’è una voce che gira che riguarda il Napoli. De Laurentiis, dopo Spalletti, avrebbe fatto volentieri un assalto al tecnico viola ma non è andato oltre per non incrinare i rapporti con Commisso e Barone. Per Italiano potrebbe essere l’ultimo giro di valzer a Firenze. Ci sono pretendenti importanti che faranno carte false per avere Italiano la prossima stagione. E’ nel pieno della fase di maturazione e la prossima stagione potrebbe meritare la consacrazione»