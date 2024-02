Pioli Milan, Rennes snodo decisivo per il futuro: il tecnico è convinto di questa cosa

Pioli-Milan, la gara di questo pomeriggio contro il Rennes in Europa League snodo decisivo: il tecnico è convinto di questa cosa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida di questa sera tra Rennes e Milan, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, è uno snodo fondamentale della stagione rossonera e soprattutto del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo.

Con la corsa scudetto ormai chiusa in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia, al tecnico resta solo l’Europa League per salvare la stagione: il tecnico è convinto che la vittoria del trofeo gli assicurerebbe la permanenza anche per la prossima stagione ma anche un percorso fino alle semifinali, con annessa qualificazione Champions tramite il campionato, gli darebbe grosse chance di restare a Milanello.