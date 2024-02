Pioli Milan, il tecnico ha comunicato la propria decisione a Furlani: cosa filtra

Pioli-Milan, il tecnico emiliano ha comunicato a Furlani la volontà di restare in rossonero: cosa filtra in vista di giugno

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha preso la propria decisione sul futuro e l’ha comunicata a Giorgio Furlani, CEO rossonero.

L’ex Lazio e Inter vuole rimanere sulla panchina del Diavolo anche nella prossima stagione onorando l’anno di contratto rimanente e magari parlando anche di un’eventuale prolungamento. Il Milan stima Pioli e non avrebbe problemi a continuare con lui ma saranno i risultati a decidere il futuro, soprattutto quelli in Europa League: la vittoria del trofeo o l’arrivo comunque in semifinale garantirebbe la conferma al tecnico.