Pioli: «L’unico approccio sbagliato è stato contro l’Udinese…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del problema dell’approccio alle partite della sua formazione. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«L’unico approccio sbagliato sia stato alla prima partita con l’Udinese. Non credo sia una questione di approccio, ma è un dato che vogliamo invertire. C’è da confermare la consapevolezza della squadra che continua a giocare e creare situazioni per riprendere in mano la gara».