Pioli esplode dopo Lazio-Milan! Prima la caduta, poi abbraccio con Maldini. Grande festeggiamenti anche per il tecnico rossonero

Post partita di pura gioia e liberazione anche per Stefano Pioli dopo Lazio-Milan. Grande festeggiamenti per lui che, dopo il gol di Tonali , ha addirittura perso l’equilibrio. Nell’esultanza per il gol vittoria è scivolato sulla pista dell’Olimpico.

Il tecnico rossonero è stato “soccorso” da Olivier Giroud e Junior Messias. Con l’attaccante francese c’è stato anche un lungo abbraccio. Lo stesso gesto replicato con Paolo Maldini, accorso in campo dopo il triplice fischio.