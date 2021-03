Pioli in conferenza: «L’ho dovuto sostituire per un problema fisico»

Pioli in conferenza stampa ha parlato del match pareggiato dal suo Milan e di un cambio obbligatorio fatto nel corso della gara in casa dello United

Intervenuto in conferenza stampa dall’Old Trafford Stefano Pioli ha così parlato della prestazione del suo Milan in casa del Manchester United: «Abbiamo giocato con personalità, siamo stati squadra in entrambe le fasi di gioco. Il risultato è positivo, non chiude la qualificazione. La partita di oggi è il prosieguo delle prove fatte a Roma e Verona. Spero di recuperare qualcuno per domenica. È un momento cruciale per la stagione, abbiamo una stagione in cui dobbiamo spingere i denti perché abbiamo partite importanti come Napoli, Manchester United e Fiorentina e poi avremo il tempo per rifiatare».

SULLA SOSTITUZIONE DI CALABRIA – «Davide sta facendo delle cose eccezionali. Soffre di qualche dolore al pube, è uscito ma non credo che sia una cosa preoccupante. Lo staff sanitario lo sta curando bene e spero di averlo a disposizione per domenica. Lui vuole giocare sempre».

IL GOL ANNULLATO – «Kessie mi ha giurato che non l’ha fatto con la mano. Ma non l’ho ancora rivisto».