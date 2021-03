Pioli: «C’è soddisfazione ma la qualificazione è ancora in bilico»

Parla Stefano Pioli al termine di Manchester United-Milan. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita dell’Old Trafford

«Il Manchester United è l’avversario giusto per noi, stiamo lavorando per far tornare il Milan dove merita, ai vertici del campionato italiano ed europeo. Queste sono partite che ti fanno mettere in discussione ma per arrivare in fondo devi superare questi ostacoli. Questo è un pareggio guadagnato, ma il passaggio del turno è tutto da recuperare. Chiaramente c’è tanta soddisfazione per questo risultato, ora siamo concentrati sul campionato. Gol annullato? Non avevo visto niente se non il gran gol di Franck, il gol ci avrebbe dato più forza in quel momento del match. Franck mi ha detto che non ha toccato palla con la mano. Gol nel finale? C’è molta soddisfazione, io dico sempre che non sto allenando un gruppo normale ma eccezionale sotto tutti i punti di vista, professionale ed umano. Quando vedo che i ragazzi danno l’anima per arrivare ad un risultato e ci arriviamo c’è soddisfazione. È un risultato che avremmo accettato volentieri, chiaramente si poteva trovare qualcosa di più. Ora al ritorno sarà un’altra gara difficile. Cosa mi porto via? Lo spirito della squadra, la voglia di fare la partita e di dare il massimo. noi dobbiamo avere un livello di applicazione alto soprattutto dal punto di vista mentale. Da settembre giochiamo una gara ogni 4 giorni ma questi ragazzi non mollano mai. Dobbiamo assolutamente continuare perchè è un momento determinante. Questa settimana qui dobbiamo tenere alto il livello perchè ci aspettano gare difficili soprattuto con il Napoli. Leao? Ha bisogno di giocare e crescere, sentire di più l’area avversaria. È un ragazzo con talento e qualità, ha voglia id stare dentro la partita.»