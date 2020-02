Pioli: «Il rigore non c’era, ci stanno capitando situazioni strane»

Intervistato al termine della partita da Dazn, Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei suoi questa sera

Intervistato al termine della partita da Dazn, Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei suoi: «Le nostre responsabilità le abbiamo tutte perché eravamo padroni del campo. Siamo stati bravi a sbloccarla ma poi siamo stati superficiali pensando di averla già chiusa solo perché i nostri avversari erano in inferiorità numerica».

Sul rigore viola: «Non ci sono dubbi, il rigore non c’era. Non capisco come non si faccia ad utilizzare la tecnologia in situazioni come questa. Si vede che Romagnoli tocca la palla che cambia direzione e va verso l’esterno. Ero sicuro dalla panchina che l’arbitro cambiasse idea dopo aver rivisto le immagini ma non l’ha fatto. Dispiace anche perché non mi piace guardare indietro ma sono diverse le situazioni strane che ci stanno capitando».

Sugli errori: «Dovevamo gestire meglio il pallone, siamo andati in avanti con troppi giocatori prendendo 3-4 contropiedi in superiorità numerica e questo non può accadere. Sulla situazione del rigore però eravamo ben piazzati e non si può non pensare di non fare entrare gli avversari in area di rigore».

Sul futuro: «Io sono sempre sereno, metto tutta la mia passione nel mio lavoro. Neanche i giocatori stanno pensando al futuro perché noi abbiamo tanto da dare. La mia priorità non è pensare all’anno prossimo, dobbiamo rifarci nella prossima gara».