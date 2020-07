Pioli: «I tifosi? Vorrei ringraziarli con la prossima stagione all’altezza»

Pioli al termine della gara con l’Atalanta ha parlato ancora sulle ali di quell’entusiasmo che si è visto anche in campo nella mentalità

GRAZIE AI TIFOSI- «Non posso che ringraziarli. I social non fanno parte della mia vita, ma esco di casa e vedo gente. È bello vedere che c’è rispetto per il lavoro che abbiamo fatto, non vedo l’ora di poterli ringraziare con una prossima stagione all’altezza».