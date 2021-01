Pioli: «I tifosi ci mancano. Speriamo nel ritorno il prima possibile»

Pioli in conferenza stampa nella giornata di ieri, nell’occasione ha tenuto a ricordare l’importanza dei tifosi in un momento come questo.

2020 E TIFOSI – «Se cominciamo a guardarci indietro non pensiamo al presente. Il più bel gol è l’ultimo di Theo contro la Lazio ma soprattutto sarà quello che deve ancora arrivare. Pensiamo a quello che dobbiamo fare e non a ciò che abbiamo già fatto. I tifosi ci mancano, gli sentiamo vicini nonostante non possano riempire San Siro. Speriamo che il loro ritorno avvenga il prima possibile».