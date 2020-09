Pioli ha in mente la formazione che affronterà lo Shamrock Rovers

Il Milan domani affronterà il Brescia in amichevole. Per Stefano Pioli sarà l’ultimo banco di prova prima delle partite ufficiali

Il Milan domani affronterà il Brescia in amichevole. Per Stefano Pioli sarà l’ultimo banco di prova prima delle partite ufficiali di inizio stagione. Pochi giorni dopo, infatti, si partirà per affrontare lo Shamrock Rovers in una gara secca ad eliminazione diretta. In attesa di recuperare tutti i giocatori, Pioli ha già in mente la formazione che dovrebbe esordire in Europa League e la testerà proprio domani. Ecco i probabili titolari contro il Brescia:

Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic