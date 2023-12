Pioli chiama Gattuso: ai playoff di Europa League potrebbe essere Milan Marsiglia. Ecco quando sarà il sorteggio

Il Marsiglia dell’ex Milan Gattuso esce sconfitto nei minuti finali dal Brighton dell’altro tecnico italiano De Zerbi che passa direttamente agli ottavi.

Per i francesi invece saranno playoff e potrebbe incontrare proprio i rossoneri. Sorteggio in programma per il 18 dicembre.