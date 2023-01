Pioli: «Mio figlio nello staff? Chi lo conosce…». Le parole dell’allenatore rossonero sul figlio, presente nello staff rossonero

Stefano Pioli, intervistato da Sportmediaset in “I re del calcio“, ha parlato della presenza di suo figlio nello staff tecnico del Milan.

FIGLIO NELLO STAFF – «Il suo è stato un ingresso preparato e non subito esposto in prima persona. Chi lo conosce ne apprezza le qualità professionali, l’importante è quello. È un ragazzo con grande volontà e che sta facendo il suo percorso per fare un domani la sua strada».

