Pioli è stato a un passo dall’esonero? Spunta questo retroscena riguardante la sfida tra Milan e Frosinone di sabato

Spunta un retroscena riguardante la panchina di Pioli. La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato oggi un possibile scenario se Milan–Frosinone fosse finita in parità senza le parate e le giocate illuminanti di Maignan.

«I rossoneri sarebbero a 25 punti, con un solo punto di vantaggio sul quinto posto e la panchina di Pioli…» si legge. Il quotidiano lascia i tre punti di sospensione a far intendere che non si sarebbe potuto escludere nessuno scenario per il futuro del tecnico. La sua posizione, dunque, sembra essere ancora sotto osservazione.