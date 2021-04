Pioli esalta Mandzukic: «Ecco cosa penso del suo gesto»

Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, ha dichiarato di aver apprezzato la rinuncia del croato allo stipendio

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha elogiato Mario Mandzukic per la rinuncia allo stipendio e ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista di domani:

«Mario ha sofferto tantissimi il fatto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, è arrivato con un grande entusiasmo e grande volontà. Sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi e il gesto che ha compiuto ha un grande valore. Ci aiuterà da qui alla fine».