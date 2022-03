Pioli: «Ecco cosa manca alle italiane in Champions League»

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia di Cagliari Milan

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia di Cagliari Milan.

NESSUNA ITALIANA AI QUARTI DI CHAMPIONS – «Non avere per qualche anno consecutivo una squadra italiano tra le prime 8 della Champions è un dato negativo. Liverpool e Atletico che abbiamo incontrato noi sono ai quarti ma il livello in generale è veramente alto. Io non penso ci manchi tantissimo ma qualcosa dal punto di vista di ritmo, qualità e mentalità dobbiamo migliorare».