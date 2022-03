Pioli e l’incontro con i ragazzi del progetto SPORT FOR CHANGE: i dettagli

Bellissima iniziativa del tecnico del Milan, Stefano Pioli, che ha incontrato i ragazzi del progetto SPORT FOR CHANGE: tutti i dettagli

Stefano Pioli si è reso protagonista di una bella iniziativa incontrando i ragazzi del progetto SPORT FOR CHANGE a KAYROS. Ecco le sue dichiarazioni:

«I giovani vanno ascoltati e seguiti, è compito di noi adulti aiutarli a superare le loro paure e le loro difficoltà. Le difficoltà esistono e non esistono vite perfette per nessuno, tutti sono incappati in tragedie o cadute. In quei momenti, bisogna credere in noi stessi perché c’è sempre la possibilità di avere una vita felice e migliore».

Belle anche le parole del segretario generale di Fondazione Milan, Rocco Giorgianni:

«È stato un incontro di testimonianza autentica, unica e preziosa, dall’alto valore simbolico per i ragazzi e per tutta la comunità. Stefano Pioli ha rivelato una grande umanità, condividendo aspetti molto intensi di vita: un aspetto che non tutti hanno la fortuna di conoscere, aldilà del grande tecnico e personaggio sportivo pubblico. Un ringraziamento da parte di tutta la famiglia Kayròs dunque all’allenatore rossonero, al Club e Fondazione Milan per questo momento denso e profondo, che rientra in un percorso comune a beneficio dei giovani in difficoltà. Lo sport cambia la vita è una delle frasi che ispira il lavoro quotidiano di Fondazione Milan e vedere i ragazzi appassionarsi alle parole di Mister Pioli è stata una bella testimonianza del ruolo educativo che lo sport ha nella vita dei ragazzi: il progetto Sport for Change, attivo in Kayrós, rinnova quotidianamente la dimensione sociale ed educativa dello sport e ridà fiducia a quei ragazzi che possono avere avuto un momento di incertezza durante il loro percorso di vita».